Депутат Рады: Зеленский готовит «резню» русского населения. «Будут творить беспредел»

13 февраля 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Русское население объявят врагами Украины, заявил политик Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Власть Украины под руководством президента страны Владимира Зеленского готовится к истреблению русского населения. Об этом заявил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива. «Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят „резню“ неугодных, русского населения, их назовут — врагами Украины. Все это будут делать руками нацистов, да и сами нацисты давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что на Украине в ближайшее время отключат интернет и сотовую связь. Ранее Кива заявил, что Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власть Украины под руководством президента страны Владимира Зеленского готовится к истреблению русского населения. Об этом заявил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива. «Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят „резню“ неугодных, русского населения, их назовут — врагами Украины. Все это будут делать руками нацистов, да и сами нацисты давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что на Украине в ближайшее время отключат интернет и сотовую связь. Ранее Кива заявил, что Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть.