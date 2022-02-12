Власть Украины под руководством президента страны Владимира Зеленского готовится к истреблению русского населения. Об этом заявил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива.
«Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят „резню“ неугодных, русского населения, их назовут — врагами Украины. Все это будут делать руками нацистов, да и сами нацисты давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что на Украине в ближайшее время отключат интернет и сотовую связь.
Ранее Кива заявил, что Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть.
Власть Украины под руководством президента страны Владимира Зеленского готовится к истреблению русского населения. Об этом заявил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива. «Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграмм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят „резню“ неугодных, русского населения, их назовут — врагами Украины. Все это будут делать руками нацистов, да и сами нацисты давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны», — написал Кива в своем telegram-канале. Он также предположил, что на Украине в ближайшее время отключат интернет и сотовую связь. Ранее Кива заявил, что Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть.