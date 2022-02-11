Депутат Рады: Зеленский развяжет войну и утопит Украину в крови

11 февраля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Действия Владимира Зеленского приведут к кровавой войне, уверен оппозиционный депутат Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, чтобы развязать войну и «утопить страну в крови». Такое мнение выразил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива. «Зеленский, будучи на полном контроле Запада, сознательно провалил переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Уже в ближайшее время могут начаться военные провокации. <… > Лицедей (Зеленский, — прим. ред.) утопит Украину в крови и поверьте, Петро (экс-президент Украины Петр Порошенко, — прим. ред.) со своими „котлами“ — это просто ребенок в песочнице», — написал Кива в своем telegram-канале. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть. Ранее прошли переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после которых на Украине сообщили об отказе выполнять Минские соглашения. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Киев неоднократно менял свою позицию по поводу этих договоренностей, передают «Дни.ру». Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Запад толкает Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский намерено провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, чтобы развязать войну и «утопить страну в крови». Такое мнение выразил оппозиционный политик Верховной Рады Илья Кива. «Зеленский, будучи на полном контроле Запада, сознательно провалил переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Уже в ближайшее время могут начаться военные провокации. <… > Лицедей (Зеленский, — прим. ред.) утопит Украину в крови и поверьте, Петро (экс-президент Украины Петр Порошенко, — прим. ред.) со своими „котлами“ — это просто ребенок в песочнице», — написал Кива в своем telegram-канале. Политик уверен, что Запад поставил Киеву задачу: развязать войну и втянуть в нее Россию. По его словам, власти ведут украинский народ на смерть. Ранее прошли переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после которых на Украине сообщили об отказе выполнять Минские соглашения. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Киев неоднократно менял свою позицию по поводу этих договоренностей, передают «Дни.ру». Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Запад толкает Зеленского к развязыванию войны и уничтожению самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.