В Екатеринбурге перекрыли Серовский тракт из-за взрывов

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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Из-за перекрытия в течении дня на Серовском тракте наблюдались пробки Фото:

На Серовском тракте под Екатеринбургом на протяжении дня ГИБДД несколько раз перекрывала, а затем открывала движение. Водителям инспекторы пояснили, что это связанно с взрывными работами на одном из карьеров. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«На Серовском тракте на въезде в Екатеринбург скопилась пробка — автоинспекторы перекрыли дорогу из-за ремонтных работ. Инспекторы пояснили водителям, что все из-за взрывных работ на одном из карьеров», — сообщили очевидцы порталу Е1.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На звонок никто не ответил.

Ранее на 11-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП с участием порядка 20 машин. В результате массовой аварии пострадали несколько человек.

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На Серовском тракте под Екатеринбургом на протяжении дня ГИБДД несколько раз перекрывала, а затем открывала движение. Водителям инспекторы пояснили, что это связанно с взрывными работами на одном из карьеров. Об этом журналистам сообщили очевидцы. «На Серовском тракте на въезде в Екатеринбург скопилась пробка — автоинспекторы перекрыли дорогу из-за ремонтных работ. Инспекторы пояснили водителям, что все из-за взрывных работ на одном из карьеров», — сообщили очевидцы порталу Е1. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На звонок никто не ответил. Ранее на 11-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП с участием порядка 20 машин. В результате массовой аварии пострадали несколько человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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