В Екатеринбурге перекрыли Серовский тракт из-за взрывов

Из-за перекрытия в течении дня на Серовском тракте наблюдались пробки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Серовском тракте под Екатеринбургом на протяжении дня ГИБДД несколько раз перекрывала, а затем открывала движение. Водителям инспекторы пояснили, что это связанно с взрывными работами на одном из карьеров. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«На Серовском тракте на въезде в Екатеринбург скопилась пробка — автоинспекторы перекрыли дорогу из-за ремонтных работ. Инспекторы пояснили водителям, что все из-за взрывных работ на одном из карьеров», — сообщили очевидцы порталу Е1.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На звонок никто не ответил.

Ранее на 11-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП с участием порядка 20 машин. В результате массовой аварии пострадали несколько человек.