Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в СербииФото: Федерация Бокса России
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и высший наблюдатель Федерации бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной стали обладателями престижной премии — ордена Звезды Карагеоргия второй степени. Премии вручал лично президент Сербии Александр Вучич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
«Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене. Награда была вручена за взаимодействие между странами, и весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в конце 2021 года», — говорится в сообщении.
Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в Сербии. «В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира», — рассказал президент IBA.
Церемония состоялась в Белграде 15 февраля. Почетными гостями премии также стали актер Джонни Депп, министр спорта Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и другие. Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества.
Премию Умару Кремлеву вручал лично президент Сербии Александр Вучич
Фото: Федерация Бокса России
Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и высший наблюдатель Федерации бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной стали обладателями престижной премии — ордена Звезды Карагеоргия второй степени. Премии вручал лично президент Сербии Александр Вучич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. «Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене. Награда была вручена за взаимодействие между странами, и весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в конце 2021 года», — говорится в сообщении. Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в Сербии. «В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира», — рассказал президент IBA. Церемония состоялась в Белграде 15 февраля. Почетными гостями премии также стали актер Джонни Депп, министр спорта Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и другие. Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества.