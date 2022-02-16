Умар Кремлев получил награду от президента Сербии. Почетным гостем церемонии был Джонни Депп

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Вручение почетной премии от президента Сербии Александра Вучича. Екатеринбург
Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в Сербии Фото:

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и высший наблюдатель Федерации бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной стали обладателями престижной премии — ордена Звезды Карагеоргия второй степени. Премии вручал лично президент Сербии Александр Вучич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене. Награда была вручена за взаимодействие между странами, и весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в Сербии. «В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира», — рассказал президент IBA.

Церемония состоялась в Белграде 15 февраля. Почетными гостями премии также стали актер Джонни Депп, министр спорта Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и другие. Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества.

Вручение почетной премии от президента Сербии Александра Вучича. Екатеринбург
Премию Умару Кремлеву вручал лично президент Сербии Александр Вучич
Фото:
Вручение почетной премии от президента Сербии Александра Вучича. Екатеринбург
Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества
Фото:
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и высший наблюдатель Федерации бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной стали обладателями престижной премии — ордена Звезды Карагеоргия второй степени. Премии вручал лично президент Сербии Александр Вучич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. «Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене. Награда была вручена за взаимодействие между странами, и весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в конце 2021 года», — говорится в сообщении. Умар Кремлев отметил, что для него большая честь быть причастным к развитию спорта в Сербии. «В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира», — рассказал президент IBA. Церемония состоялась в Белграде 15 февраля. Почетными гостями премии также стали актер Джонни Депп, министр спорта Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и другие. Деппу вручили золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества.
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