15 февраля 2022

У пермяков отберут популярную точку продажи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные киоски в Перми, торговый павильон, яблоко, айпл
Мэрия сносит сразу несколько киосков, популярных у жителей Фото:

В Перми на улице 1905 года сносят павильон с торговыми точками. В одном из таких, как рассказывают местные жители, регулярно продавали алкоголь, а сам ларек был очень популярен.

«В числе объектов павильоны с вывесками „Буфет“, „Салон связи Теле 2“, „Билайн“, „МТС“, „Женская одежда“, „Пекарня“, а также киоск по ремонту сотовых телефонов», — сообщает «Новый компаньон». По словам жителей района, у местных был особенно популярен ларек «Буфет», который регулярно торговал алкогольной продукцией и часто «спасал» выпивающих.

Торговый комплекс, подлежащий сносу, находится на улице 1905 года, 16, в Мотовилихинском районе. Распоряжение подписано главой района Александром Хаткевичем. Все объекты расположены на муниципальной земле. Всего в городе на территории муниципальной земли располагается более 500 НТО, на частной — около 900.

URA.RU также рассказывало, как городская администрация отобрала помещение у алкогольного магазина «Красное и Белое». Здание вместе с землей мэрия изымала для муниципальных нужд, вынуждая владельцев торговой точки закрыть ее.

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В Перми на улице 1905 года сносят павильон с торговыми точками. В одном из таких, как рассказывают местные жители, регулярно продавали алкоголь, а сам ларек был очень популярен. «В числе объектов павильоны с вывесками „Буфет“, „Салон связи Теле 2“, „Билайн“, „МТС“, „Женская одежда“, „Пекарня“, а также киоск по ремонту сотовых телефонов», — сообщает «Новый компаньон». По словам жителей района, у местных был особенно популярен ларек «Буфет», который регулярно торговал алкогольной продукцией и часто «спасал» выпивающих. Торговый комплекс, подлежащий сносу, находится на улице 1905 года, 16, в Мотовилихинском районе. Распоряжение подписано главой района Александром Хаткевичем. Все объекты расположены на муниципальной земле. Всего в городе на территории муниципальной земли располагается более 500 НТО, на частной — около 900. URA.RU также рассказывало, как городская администрация отобрала помещение у алкогольного магазина «Красное и Белое». Здание вместе с землей мэрия изымала для муниципальных нужд, вынуждая владельцев торговой точки закрыть ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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