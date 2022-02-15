У пермяков отберут популярную точку продажи алкоголя

Мэрия сносит сразу несколько киосков, популярных у жителей Фото: Михаил Майоров © URA.RU

В Перми на улице 1905 года сносят павильон с торговыми точками. В одном из таких, как рассказывают местные жители, регулярно продавали алкоголь, а сам ларек был очень популярен.

«В числе объектов павильоны с вывесками „Буфет“, „Салон связи Теле 2“, „Билайн“, „МТС“, „Женская одежда“, „Пекарня“, а также киоск по ремонту сотовых телефонов», — сообщает «Новый компаньон». По словам жителей района, у местных был особенно популярен ларек «Буфет», который регулярно торговал алкогольной продукцией и часто «спасал» выпивающих.

Торговый комплекс, подлежащий сносу, находится на улице 1905 года, 16, в Мотовилихинском районе. Распоряжение подписано главой района Александром Хаткевичем. Все объекты расположены на муниципальной земле. Всего в городе на территории муниципальной земли располагается более 500 НТО, на частной — около 900.

URA.RU также рассказывало, как городская администрация отобрала помещение у алкогольного магазина «Красное и Белое». Здание вместе с землей мэрия изымала для муниципальных нужд, вынуждая владельцев торговой точки закрыть ее.