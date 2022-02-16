Свердловский колледж вышел с удаленки вопреки словам губернатора

17 февраля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Уточняется, что формат обучения — гибридный Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Колледж при Уральском государственном аграрном университете объявил о переходе на гибридный формат обучения. Об этом URA.RU рассказал один из студентов. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оставить на дистанте студентов по программам средне-специального обучения дома. «14 февраля прислали сообщение от деканата. 17 февраля пришлось ехать на учебу», — сообщает один из студентов колледжа. Студент уточнил, что формат обучения — гибридный. Некоторые лекции будут проводить в аудиториях, некоторые, как и ранее, в формате видеоконференций. Добиться ответа от руководства колледжа не удалось, так как на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Студентов ССУЗов отправили на дистанционное обучение 2 февраля указом главы региона. Вместе с ними на дистант ушли школьники, но позднее губернатор снял с них ограничение, заявив, что Свердловская область вышла на плато по заболеваниям. 16 февраля стало известно, что раньше 21 февраля власти не намерены выпускать студентов в аудитории. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Колледж при Уральском государственном аграрном университете объявил о переходе на гибридный формат обучения. Об этом URA.RU рассказал один из студентов. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оставить на дистанте студентов по программам средне-специального обучения дома. «14 февраля прислали сообщение от деканата. 17 февраля пришлось ехать на учебу», — сообщает один из студентов колледжа. Студент уточнил, что формат обучения — гибридный. Некоторые лекции будут проводить в аудиториях, некоторые, как и ранее, в формате видеоконференций. Добиться ответа от руководства колледжа не удалось, так как на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Студентов ССУЗов отправили на дистанционное обучение 2 февраля указом главы региона. Вместе с ними на дистант ушли школьники, но позднее губернатор снял с них ограничение, заявив, что Свердловская область вышла на плато по заболеваниям. 16 февраля стало известно, что раньше 21 февраля власти не намерены выпускать студентов в аудитории.