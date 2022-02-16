В Свердловской области подскочили цены на сладости и детские пюре

17 февраля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Мягкие конфеты в шоколадной глазури и печенье резко выросли в цене Фото: Александр Мамаев © URA.RU В магазинах Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля выросли цены на конфеты, печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Динамику цен опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте. Мягкие конфеты в шоколадной глазури показывают наибольший рост цены среди остальных продуктов. Средняя цена на сладость выросла на 3,51% и составляет порядка 421 рубля за килограмм. Также подорожало печенье — за килограмм теперь просят, в среднем, 205 рублей, рост составляет +2,55% от предыдущей стоимости. Фруктово-ягодные консервированные пюре для детского питания подорожали на 2,73% — средняя цена 452 рубля за килограмм. Кроме того, подорожала вареная колбаса — на 2,22% до 479,5 рублей за килограмм. При этом сосисочные изделия подешевели на 1,62%, средняя цена снизилась до 491,26 рублей за килограмм. Также упали в цене мясные консервы для детского питания (-2,93%, средняя стоимость — 838 руб/кг). Кроме того, аналитики Свердловскстата отметили, что подешевели свекла, репчатый лук и помидоры, при этом морковь и огурцы продолжают расти в цене. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В магазинах Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля выросли цены на конфеты, печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Динамику цен опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте. Мягкие конфеты в шоколадной глазури показывают наибольший рост цены среди остальных продуктов. Средняя цена на сладость выросла на 3,51% и составляет порядка 421 рубля за килограмм. Также подорожало печенье — за килограмм теперь просят, в среднем, 205 рублей, рост составляет +2,55% от предыдущей стоимости. Фруктово-ягодные консервированные пюре для детского питания подорожали на 2,73% — средняя цена 452 рубля за килограмм. Кроме того, подорожала вареная колбаса — на 2,22% до 479,5 рублей за килограмм. При этом сосисочные изделия подешевели на 1,62%, средняя цена снизилась до 491,26 рублей за килограмм. Также упали в цене мясные консервы для детского питания (-2,93%, средняя стоимость — 838 руб/кг). Кроме того, аналитики Свердловскстата отметили, что подешевели свекла, репчатый лук и помидоры, при этом морковь и огурцы продолжают расти в цене.