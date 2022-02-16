16 февраля 2022

В Свердловской области подскочили цены на сладости и детские пюре

© Служба новостей «URA.RU»
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Десерты кафе «Кондитория». Екатеринбург, конфеты, сладости
Мягкие конфеты в шоколадной глазури и печенье резко выросли в цене Фото:

В магазинах Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля выросли цены на конфеты, печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Динамику цен опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте.

Мягкие конфеты в шоколадной глазури показывают наибольший рост цены среди остальных продуктов. Средняя цена на сладость выросла на 3,51% и составляет порядка 421 рубля за килограмм. Также подорожало печенье — за килограмм теперь просят, в среднем, 205 рублей, рост составляет +2,55% от предыдущей стоимости. Фруктово-ягодные консервированные пюре для детского питания подорожали на 2,73% — средняя цена 452 рубля за килограмм.

Кроме того, подорожала вареная колбаса — на 2,22% до 479,5 рублей за килограмм. При этом сосисочные изделия подешевели на 1,62%, средняя цена снизилась до 491,26 рублей за килограмм. Также упали в цене мясные консервы для детского питания (-2,93%, средняя стоимость — 838 руб/кг). Кроме того, аналитики Свердловскстата отметили, что подешевели свекла, репчатый лук и помидоры, при этом морковь и огурцы продолжают расти в цене.

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В магазинах Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля выросли цены на конфеты, печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Динамику цен опубликовал Свердловскстат на своем официальном сайте. Мягкие конфеты в шоколадной глазури показывают наибольший рост цены среди остальных продуктов. Средняя цена на сладость выросла на 3,51% и составляет порядка 421 рубля за килограмм. Также подорожало печенье — за килограмм теперь просят, в среднем, 205 рублей, рост составляет +2,55% от предыдущей стоимости. Фруктово-ягодные консервированные пюре для детского питания подорожали на 2,73% — средняя цена 452 рубля за килограмм. Кроме того, подорожала вареная колбаса — на 2,22% до 479,5 рублей за килограмм. При этом сосисочные изделия подешевели на 1,62%, средняя цена снизилась до 491,26 рублей за килограмм. Также упали в цене мясные консервы для детского питания (-2,93%, средняя стоимость — 838 руб/кг). Кроме того, аналитики Свердловскстата отметили, что подешевели свекла, репчатый лук и помидоры, при этом морковь и огурцы продолжают расти в цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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