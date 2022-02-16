Пермячка заставила городскую мэрию предоставить ей новую квартиру

17 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Дом пермячки был признан аварийным еще в 2015 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми через суд заставила администрацию города переселить ее из аварийного в нормальное жилье. Такое решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: возложить обязанность на администрацию г. Перми предоставить Верзаковой О.Б. жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 19.4 кв. м. в границах города Перми по договору соц. найма», — сообщается в решении. Истец просила предоставить новое жилье площадью 45 кв. метров. Дом, в котором жила женщина был признан аварийным еще в 2015 году. Ветхое здание попало в программу расселения 2019—2025 годов и по плану должно быть расселено к 2024 году. Проведенная независимыми экспертами экспертиза показала, что проживание в данном доме представляет серьезную угрозу здоровью и жизни жильцов. В связи с этим, а также долгим бездействием администрации, пермячка была в праве потребовать замены ветхого жилья на пригодное. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Перми через суд заставила администрацию города переселить ее из аварийного в нормальное жилье. Такое решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: возложить обязанность на администрацию г. Перми предоставить Верзаковой О.Б. жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 19.4 кв. м. в границах города Перми по договору соц. найма», — сообщается в решении. Истец просила предоставить новое жилье площадью 45 кв. метров. Дом, в котором жила женщина был признан аварийным еще в 2015 году. Ветхое здание попало в программу расселения 2019—2025 годов и по плану должно быть расселено к 2024 году. Проведенная независимыми экспертами экспертиза показала, что проживание в данном доме представляет серьезную угрозу здоровью и жизни жильцов. В связи с этим, а также долгим бездействием администрации, пермячка была в праве потребовать замены ветхого жилья на пригодное.