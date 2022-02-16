16 февраля 2022

Пермячка заставила городскую мэрию предоставить ей новую квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
Дом пермячки был признан аварийным еще в 2015 году Фото:

Жительница Перми через суд заставила администрацию города переселить ее из аварийного в нормальное жилье. Такое решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: возложить обязанность на администрацию г. Перми предоставить Верзаковой О.Б. жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 19.4 кв. м. в границах города Перми по договору соц. найма», — сообщается в решении. Истец просила предоставить новое жилье площадью 45 кв. метров.

Дом, в котором жила женщина был признан аварийным еще в 2015 году. Ветхое здание попало в программу расселения 2019—2025 годов и по плану должно быть расселено к 2024 году. Проведенная независимыми экспертами экспертиза показала, что проживание в данном доме представляет серьезную угрозу здоровью и жизни жильцов. В связи с этим, а также долгим бездействием администрации, пермячка была в праве потребовать замены ветхого жилья на пригодное.

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Жительница Перми через суд заставила администрацию города переселить ее из аварийного в нормальное жилье. Такое решение опубликовано на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: возложить обязанность на администрацию г. Перми предоставить Верзаковой О.Б. жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 19.4 кв. м. в границах города Перми по договору соц. найма», — сообщается в решении. Истец просила предоставить новое жилье площадью 45 кв. метров. Дом, в котором жила женщина был признан аварийным еще в 2015 году. Ветхое здание попало в программу расселения 2019—2025 годов и по плану должно быть расселено к 2024 году. Проведенная независимыми экспертами экспертиза показала, что проживание в данном доме представляет серьезную угрозу здоровью и жизни жильцов. В связи с этим, а также долгим бездействием администрации, пермячка была в праве потребовать замены ветхого жилья на пригодное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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