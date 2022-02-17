Конфликт случился во время матча со спортсменами из Ревды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между главным тренером баскетбольного клуба «Югра» Артемом Ольховым и Олегом Теном — другим тренером этой же команды, произошел конфликт. Во время ссоры Олег Тен ударил Ольхова. Запись конфликта попала на» камеры во время трансляции матча на сайте Российской федерации баскетбола.

На видео видно, как Ольхов начинает спор с коллегой, однако тот не сдержался, ударил Ольхова в лицо и упал со стула. К тренерскому составу поспешили спортсмены, которые разняли мужчин.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе клуба не удалось, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Источник агентства, знакомый с ситуацией рассказал, что по отношению к Олегу Тену будут применено дисциплинарное наказание. «На видео видно, что Ольхов никого не бил и драку не начинал. За ночь ситуация была рассмотрена, будут применены меры дисциплинарного воздействия», — сказал источник.