Мэрия хочет конкретизировать понятия, закрепленные в постановлении кабмина о киосках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга пытается упростить вынос нестационарных торговых объектов (НТО), но наткнулась на сопротивление свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к городской власти. Задумка мэрии касается постановления свердловского правительства №175 от 2017 года. В нем среди прочего указан порядок выделения коммерсантам компенсационных мест.

«В прошлом году администрация снесла 60 киосков. Многие объекты были размещены в «треугольниках видимости» (ГИБДД буквально завалила администрацию предписаниями) или на сетях. В большинстве случаев власть должна была предоставить их владельцам компенсационные места. Но сейчас это понятие размыто. Например, что такое »[место], равноценное по оживленности территории и привлекательности»?

Получается, сейчас, если с проспекта Ленина выносится киоск, то предприниматель вправе запрашивать место на этой же улице. А такая возможность есть, мягко говоря, не всегда. Это усложняет освобождение улиц», — объяснил источник.

По словам другого собеседника, во избежание злоупотреблений с обеих сторон — власти и бизнеса — мэрия предлагает закрепить в документе компромиссный вариант. «В случае досрочного расторжения договора место признается равноценным при соблюдении трех условий. Во-первых, оно в том же районе города. Во-вторых, компенсационная площадь не может быть увеличена больше, чем на 20%, и уменьшена больше, чем на 20%. То же самое с арендной платой. Но Артюх блокирует поправки — видимо, считая, что это как-то нарушит права торговцев. Значит, впереди переговоры», — объяснил инсайдер.

Проект нововведений есть в распоряжении URA.RU. Елена Артюх к моменту публикации не ответила на звонок корреспондента.

О намерении освободить улицы (в первую очередь центральные) от киосков власти объявили давно — еще при мэре Александре Высокинском. Он говорил, что этот «бизнес криминализованный, налогов от него практически нет, арендная плата небольшая». Осенью 2020-го администрация опубликовала план, по которому в следующие пять лет будут сносить по 330 малых НТО и по 12-14 больших.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам