22 февраля 2022

Противотанковую мину подбросили на помойку в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Противотанковую мину обнаружили в пакете

В Екатеринбурге обнаружили противотанковую мину в пакете на контейнерной площадке во дворе 47 дома по улице Расточная. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Скорая помощь приехала на место в 12.27. Там уже были пожарные, спасатели прибыли позже. Затем подъехала полиция, оцепила территорию. Унесли мину в руках. Там же рядом находится учебный полигон», — сообщил источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Там отметили, что не готовы комментировать, поскольку пострадавших не было. Пресс-служба МЧС по Свердловской области воздержалась от комментариев.

Мину обнаружили в пакете

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В Екатеринбурге обнаружили противотанковую мину в пакете на контейнерной площадке во дворе 47 дома по улице Расточная. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Скорая помощь приехала на место в 12.27. Там уже были пожарные, спасатели прибыли позже. Затем подъехала полиция, оцепила территорию. Унесли мину в руках. Там же рядом находится учебный полигон», — сообщил источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Там отметили, что не готовы комментировать, поскольку пострадавших не было. Пресс-служба МЧС по Свердловской области воздержалась от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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