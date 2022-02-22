Противотанковую мину обнаружили в пакетеИсточник URA.RU
В Екатеринбурге обнаружили противотанковую мину в пакете на контейнерной площадке во дворе 47 дома по улице Расточная. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Скорая помощь приехала на место в 12.27. Там уже были пожарные, спасатели прибыли позже. Затем подъехала полиция, оцепила территорию. Унесли мину в руках. Там же рядом находится учебный полигон», — сообщил источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Там отметили, что не готовы комментировать, поскольку пострадавших не было. Пресс-служба МЧС по Свердловской области воздержалась от комментариев.
В Екатеринбурге обнаружили противотанковую мину в пакете на контейнерной площадке во дворе 47 дома по улице Расточная. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Скорая помощь приехала на место в 12.27. Там уже были пожарные, спасатели прибыли позже. Затем подъехала полиция, оцепила территорию. Унесли мину в руках. Там же рядом находится учебный полигон», — сообщил источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Там отметили, что не готовы комментировать, поскольку пострадавших не было. Пресс-служба МЧС по Свердловской области воздержалась от комментариев.