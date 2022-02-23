Яндекс оштрафовали за рекламу ЖК в Екатеринбурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области оштрафовало Яндекс за ненадлежащую рекламу екатеринбургского ЖК «Северное сияние». Яндекс разместил контекстную рекламу без указания ссылки на сайт — наш.дом.рф. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского УФАС на официальном сайте.
«В поисковой системе Яндекс была размещена контекстная реклама ЖК „Северное сияние“. Она не содержала ссылку на сайт — наш.дом.рф. А это является обязательным условием. Ведь строительство ЖК осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства», — сообщает ведомство.
Ведомство посчитало, что именно Яндекс виноват в показе рекламы без информации о размещении проектной декларации на сайте — наш.дом.рф. Указание декларации обязательно, так как строительство ЖК осуществляется с привлечением денег участников долевого строительства. Компания выплатила штраф в размере 200 тысяч рублей.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области оштрафовало Яндекс за ненадлежащую рекламу екатеринбургского ЖК «Северное сияние». Яндекс разместил контекстную рекламу без указания ссылки на сайт — наш.дом.рф. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского УФАС на официальном сайте. «В поисковой системе Яндекс была размещена контекстная реклама ЖК „Северное сияние“. Она не содержала ссылку на сайт — наш.дом.рф. А это является обязательным условием. Ведь строительство ЖК осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства», — сообщает ведомство. Ведомство посчитало, что именно Яндекс виноват в показе рекламы без информации о размещении проектной декларации на сайте — наш.дом.рф. Указание декларации обязательно, так как строительство ЖК осуществляется с привлечением денег участников долевого строительства. Компания выплатила штраф в размере 200 тысяч рублей.