Власти рассказали, куда отправят служить свердловских срочников

Срочники из Свердловской области будут служить преимущественно в сухопутных войсках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство срочников, которые будут призваны с 1 апреля по 15 июля, отправятся служить в сухопутные войска военных округов России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Новобранцы из Свердловской области будут направляться для прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот», — приводит «Областная газета» сообщение департамента информполитики. В ДИП отметили, что большинство солдат уедет служить в сухопутные войска.

В департаменте сообщили, что в Свердловской области с 1 апреля начнет работать 79 призывных комиссий. Перед отправкой в действующие войска новобранцев соберут в пункте Егоршино.

Призыв на военную службу в 2022 году продлится с 1 апреля по 15 июля. В 2021 году в регионе были призваны более семи тысяч человек.