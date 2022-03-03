03 марта 2022

Власти рассказали, куда отправят служить свердловских срочников

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Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы
Срочники из Свердловской области будут служить преимущественно в сухопутных войсках Фото:

Большинство срочников, которые будут призваны с 1 апреля по 15 июля, отправятся служить в сухопутные войска военных округов России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Новобранцы из Свердловской области будут направляться для прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот», — приводит «Областная газета» сообщение департамента информполитики. В ДИП отметили, что большинство солдат уедет служить в сухопутные войска.

В департаменте сообщили, что в Свердловской области с 1 апреля начнет работать 79 призывных комиссий. Перед отправкой в действующие войска новобранцев соберут в пункте Егоршино.

Призыв на военную службу в 2022 году продлится с 1 апреля по 15 июля. В 2021 году в регионе были призваны более семи тысяч человек.

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Большинство срочников, которые будут призваны с 1 апреля по 15 июля, отправятся служить в сухопутные войска военных округов России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Новобранцы из Свердловской области будут направляться для прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот», — приводит «Областная газета» сообщение департамента информполитики. В ДИП отметили, что большинство солдат уедет служить в сухопутные войска. В департаменте сообщили, что в Свердловской области с 1 апреля начнет работать 79 призывных комиссий. Перед отправкой в действующие войска новобранцев соберут в пункте Егоршино. Призыв на военную службу в 2022 году продлится с 1 апреля по 15 июля. В 2021 году в регионе были призваны более семи тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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