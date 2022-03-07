На могиле Владислава Крапивина появится памятник. «Это будет человек-глыба»

08 марта 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Произведения уральского писателя известны всей России и любимы за рубежом Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа. Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин. Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа. Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин. Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов.