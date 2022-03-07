07 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

На могиле Владислава Крапивина появится памятник. «Это будет человек-глыба»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Произведения уральского писателя известны всей России и любимы за рубежом Фото:

Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа.

Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин.

Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа. Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин. Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...