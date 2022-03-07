Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа.
Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин.
Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов.
Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При поддержке правительства Свердловской области уже началась работа над созданием памятника Крапивину. Эскиз утвердят родственники писателя», — уточнили представители ДИПа. Работы по созданию памятника будет выполнять литейная мастерская Ивана Дубровина. «Работа над эскизами еще ведется, единственное, что могу пока сказать: Крапивин был по жизни глыбой, человек-глыба. И эта мощь, величие его характера отразится в памятнике», — заявил URA.RU скульптор Иван Дубровин. Владислава Крапивина не стало осенью 2020 года. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также о подготовке торжества в честь 85-летия со дня рождения Крапивина в 2023 году. Имя писателя будет присвоено одной из улиц Екатеринбурга, а произведения командора лягут в основу фильмов.