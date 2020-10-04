С могилы писателя Крапивина похитили его портрет

Портрет исчез с могилы писателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные украли портрет с могилы писателя Владислава Крапивина, который скончался 1 сентября после болезни. Об этом сообщила невестка писателя Лариса Крапивина.

«Вчера мне сообщили родственники, что с могилы командора Владислава Крапивина исчез его портрет […] Думать, что портрет унесло ветром или он растворился в параллельных пространствах, смешно, потому что размер портрета командора весьма материален и точно был в десять раз больше, чем маленькая открытка», — написала она в Facebook.

Она отметила, что семья писателя выражает изумление и возмущение по поводу такого бесчинства. Крапивина напомнила, что в интернете огромное количество фотографий писателя, сделанных в разные годы. «Если вы хотите сделать себе на память его портрет, то существует масса способов, как претворить мечту в реальность», — отметила невестка Крапивина. Женщина посоветовала побыстрее вернуть портрет на место.

Детский писатель, создатель отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 82 года. Президент РФ Владимир Путин отправил родным и близким писателя телеграмму с соболезнованиями. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови. В честь Крапивина назовут одну из улиц Екатеринбурга.