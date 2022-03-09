Совладелец УГМК потерял долю в предприятии комбината

Компания Махмудова официально потеряла долю в ООО «Агро-актив» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания совладельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандара Махмудова ООО «Виолан» вышла из состава учредителей агрофирмы УГМК ООО «Агро-актив». Соответствующая информация опубликована на сайте базы данных СБИС

«ООО „Виолан“ вышел из состава учредителей», — говорится в картотеке СБИС. Махмудов владеет 99% процентами активов московской компании «Виолан».

ООО «Агро-актив» владеет некоторыми предприятиями УГМК. Среди них агрофирма «Патруши» и «Тепличное». Согласно открытым данным, выручка предприятия за 2020 год составляла почти 150 млн рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГМК. Там сообщили, что не могут комментировать информацию об уходе Махмудова из ООО «Агро-актив».

Ранее сообщалось, что совладелец УГМК Андрей Козицын делил с Махмудовым часть бизнес-активов. При этом Козицыну должны были отойти социальные и строительные проекты.