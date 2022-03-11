Из свердловского логопарка ушли все поставщики автомобилей

Компании остановили поставки машин и запчастей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Японский концерн Mazda, Sollers (крупный дилер автомобилей Ford и Mazda) и производитель грузовиков из Нидерландов DAF вышли из числа резидентов логопарка Ural Logistics (UL-park) в Екатеринбурге. Компании отказались поставлять автомобили в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал URA.RU владелец логопарка Сергей Мазуркевич.

«Готовы перестраиваться на другие виды грузов. Пока считаем, наблюдаем, будем смотреть. Рынок пустой не будет. Ниша заполнится в любом случае. Амбиции пройдут и здравый смысл победит. Нельзя путать бизнес с политикой. Все, что было зарубежное — все заморожено», — отметил Мазуркевич.

По его словам, ушли все резиденты второй очереди логопарка, оснащенной контейнерным терминалом. Машины и запчасти от производителей поступали в этот терминал, хранились здесь и отправлялись в дилерские и сервисные центры.

После начала спецоперации на Украине автоконцерны приостановили поставки в РФ. Сейчас терминал работает на получение тех партий, которые были на тот момент в пути, в компании ищут новых резидентов. Есть несколько предложений от производителей автомобилей из стран Азии, в том числе из Южной Кореи.

В новой очереди UL-park работают около 30 человек. Пока, по словам бизнесмена, сокращения не планируются. Логопарк Ural Logistics расположен вблизи Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге. Вторая очередь открылась в сентябре 2021 года. В нее предприниматель вложил более 300 млн рублей.

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