В самом центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев. Фото

В Екатеринбурге на проспекте Ленина выстроилась пробка из трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, поломка, трамваи
Транспорт простоял порядка 40 минут Фото:

В Екатеринбурге вечером 8 апреля на проспекте Ленина выстроилась пробка более чем из десяти трамваев. Из-за долгого ожидания пассажиры покинули вагоны и пошли пешком, рассказал корреспондент URA.RU.

Трамваи встали по пути от театра музкомедии. Все выходят из трамваев и ищут другой транспорт, а кто-то уходит пешком. По словам одного из водителей, неполадки случились у 15-го трамвая, который ехал первым. Рядом с ним стоят две иномарки и пассажирский автобус, однако повреждений не видно.

В конце концов составы простояли на проспекте порядка 40 минут. После чего один за другим тронулись, отправившись курсировать по маршрутам дальше.

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В Екатеринбурге вечером 8 апреля на проспекте Ленина выстроилась пробка более чем из десяти трамваев. Из-за долгого ожидания пассажиры покинули вагоны и пошли пешком, рассказал корреспондент URA.RU. Трамваи встали по пути от театра музкомедии. Все выходят из трамваев и ищут другой транспорт, а кто-то уходит пешком. По словам одного из водителей, неполадки случились у 15-го трамвая, который ехал первым. Рядом с ним стоят две иномарки и пассажирский автобус, однако повреждений не видно. В конце концов составы простояли на проспекте порядка 40 минут. После чего один за другим тронулись, отправившись курсировать по маршрутам дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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