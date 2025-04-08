В Екатеринбурге вечером 8 апреля на проспекте Ленина выстроилась пробка более чем из десяти трамваев. Из-за долгого ожидания пассажиры покинули вагоны и пошли пешком, рассказал корреспондент URA.RU.
Трамваи встали по пути от театра музкомедии. Все выходят из трамваев и ищут другой транспорт, а кто-то уходит пешком. По словам одного из водителей, неполадки случились у 15-го трамвая, который ехал первым. Рядом с ним стоят две иномарки и пассажирский автобус, однако повреждений не видно.
В конце концов составы простояли на проспекте порядка 40 минут. После чего один за другим тронулись, отправившись курсировать по маршрутам дальше.
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