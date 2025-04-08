В самом центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев. Фото

В Екатеринбурге на проспекте Ленина выстроилась пробка из трамваев

08 апреля 2025 в 19:30 Размер текста - 17 +

Транспорт простоял порядка 40 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 8 апреля на проспекте Ленина выстроилась пробка более чем из десяти трамваев. Из-за долгого ожидания пассажиры покинули вагоны и пошли пешком, рассказал корреспондент URA.RU. Трамваи встали по пути от театра музкомедии. Все выходят из трамваев и ищут другой транспорт, а кто-то уходит пешком. По словам одного из водителей, неполадки случились у 15-го трамвая, который ехал первым. Рядом с ним стоят две иномарки и пассажирский автобус, однако повреждений не видно. В конце концов составы простояли на проспекте порядка 40 минут. После чего один за другим тронулись, отправившись курсировать по маршрутам дальше. Фото: Полина Хабарова © URA.RU Фото: Полина Хабарова © URA.RU Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 8 апреля на проспекте Ленина выстроилась пробка более чем из десяти трамваев. Из-за долгого ожидания пассажиры покинули вагоны и пошли пешком, рассказал корреспондент URA.RU. Трамваи встали по пути от театра музкомедии. Все выходят из трамваев и ищут другой транспорт, а кто-то уходит пешком. По словам одного из водителей, неполадки случились у 15-го трамвая, который ехал первым. Рядом с ним стоят две иномарки и пассажирский автобус, однако повреждений не видно. В конце концов составы простояли на проспекте порядка 40 минут. После чего один за другим тронулись, отправившись курсировать по маршрутам дальше.