Российские звезды и политики массово покидают Instagram. «Соцсети превратили в оружие»

11 марта 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Российские политики и звезды бойкотируют Instagram Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Роскомнадзор 11 марта заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России. Такое решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной стало заявление американской компании-владельца Meta о разрешении своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. В связи с несогласием с политикой Instagram и Meta, российские политики и артисты начали объявлять об уходе с платформы. Россияне удаляют аккаунты и сообщают о переходе в другие «не поддерживающие экстремистские высказывания» социальные сети и мессенджеры. Актер и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков объявил об удалении своего аккаунта в Instagram. «Я глубоко не согласен с политикой Meta, которая превращает социальные сети в орудие информационной войны», — написал Машков в Instagram.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов приостановил использование своей страницы в Facebook. Политик переходит на альтернативные социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter.

Певица Виктория Дайнеко также высказала несогласие с политикой Meta. Артистка пригласила фанатов присоединиться к ней на странице «ВКонтакте».

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко возмутился заявлением Meta. Боец покинул Instagram и перешел во «ВКонтакте» и Telegram.

Тюменский губернатор Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. «Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику», — прокомментировал свой уход политик.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова также заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Комарова приняла решение перейти в соцсети, «не поддерживающие экстремистские высказывания в адрес россиян».

О переходе во «Вконтакте» объявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть „ВКонтакте“… Кто хочет оставаться на связи — подписывайтесь прямо сейчас», — отметил он. Также бойкот Instagram объявили: заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, мэр Кургана Елена Ситникова, Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Олимпийская чемпионка Алла Шишкина, Певец Джанго (Алексей Поддубный). Телеведущая Ольга Бузова, певец Николай Басков, блогер Айза Долматова тоже попрощались со своими Instagram-подписчиками. Их поддержали и крупные организации: Фонд президентских грантов, Союз журналистов России, Генеральная прокуратура, Минприроды РФ, Центральный штаб Бессмертного полка, «Волонтеры победы», Совет по правам человека, Общественная палата России, а также Правительство РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор 11 марта заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России. Такое решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной стало заявление американской компании-владельца Meta о разрешении своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. В связи с несогласием с политикой Instagram и Meta, российские политики и артисты начали объявлять об уходе с платформы. Россияне удаляют аккаунты и сообщают о переходе в другие «не поддерживающие экстремистские высказывания» социальные сети и мессенджеры. Певица Виктория Дайнеко также высказала несогласие с политикой Meta. Артистка пригласила фанатов присоединиться к ней на странице «ВКонтакте». Тюменский губернатор Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. «Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику», — прокомментировал свой уход политик. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Комарова приняла решение перейти в соцсети, «не поддерживающие экстремистские высказывания в адрес россиян». О переходе во «Вконтакте» объявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть „ВКонтакте“… Кто хочет оставаться на связи — подписывайтесь прямо сейчас», — отметил он. Также бойкот Instagram объявили: заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, мэр Кургана Елена Ситникова, Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Олимпийская чемпионка Алла Шишкина, Певец Джанго (Алексей Поддубный). Телеведущая Ольга Бузова, певец Николай Басков, блогер Айза Долматова тоже попрощались со своими Instagram-подписчиками. Их поддержали и крупные организации: Фонд президентских грантов, Союз журналистов России, Генеральная прокуратура, Минприроды РФ, Центральный штаб Бессмертного полка, «Волонтеры победы», Совет по правам человека, Общественная палата России, а также Правительство РФ.