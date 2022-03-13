Байден и Макрон решили ужесточить санкции против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон совместно с американским лидером Джо Байденом приняли решение об ужесточении санкций против России. К таким результатам они пришли после телефонного разгова, который прошел в воскресенье вечером.
«Главы двух государств условились ужесточить уже принятые в отношении России санкции, предоставить поддержку Украине и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они и впредь будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу», — передает ТАСС информацию пресс-службы Елисейского дворца.
Помимо этого коллегами была затронута тема переговоров между Москвой и Киевом. «Они продолжат координировать свои действия в ближайшие дни. Макрон выразил полную поддержку Владимиру Зеленскому», — указывается в сообщении.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон совместно с американским лидером Джо Байденом приняли решение об ужесточении санкций против России. К таким результатам они пришли после телефонного разгова, который прошел в воскресенье вечером. «Главы двух государств условились ужесточить уже принятые в отношении России санкции, предоставить поддержку Украине и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Они и впредь будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу», — передает ТАСС информацию пресс-службы Елисейского дворца. Помимо этого коллегами была затронута тема переговоров между Москвой и Киевом. «Они продолжат координировать свои действия в ближайшие дни. Макрон выразил полную поддержку Владимиру Зеленскому», — указывается в сообщении. На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.