МИД ФРГ назвала причину усиления войск НАТО на восточной границе

18 марта 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

По словам Бербок, акт НАТО-Россия нарушен РФ в одностороннем порядке Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Переговоры России и НАТО По причине того, что РФ нарушила акт Россия-НАТО, альянс усиливает войска НАТО на восточной границе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы должны защищаться, в том числе на восточном фланге… размещать там дальнейшие военные части. […] Это (происходит) на основании Основополагающего акта НАТО- Россия. Он всегда четко указывал на то, перечисленные там самообязательства являются частью среды безопасности государств, и с нарушением этой безопасности Россия создала сейчас основания для того, что мы должны усилить нашу безопасность на восточном фланге», — доложила Бербок, пишет РИА «Новости». Она заявила, что все происходит полностью в соответствии с Основополагающим актом НАТО-Россия, который, по ее словам, нарушен РФ в одностороннем порядке. Анналена Бербок подчеркнула, что государства НАТО как придерживались акта, так и продолжают ему следовать. В тот день, когда началась спецоперация РФ на Украине, НАТО, посчитав, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, стали разворачивать оборонительные действия на востоке. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию. Она сообщила, что хоть действия НАТО направлены на сдерживания России, страна никогда не угрожала и сейчас этого не делает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По причине того, что РФ нарушила акт Россия-НАТО, альянс усиливает войска НАТО на восточной границе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы должны защищаться, в том числе на восточном фланге… размещать там дальнейшие военные части. […] Это (происходит) на основании Основополагающего акта НАТО- Россия. Он всегда четко указывал на то, перечисленные там самообязательства являются частью среды безопасности государств, и с нарушением этой безопасности Россия создала сейчас основания для того, что мы должны усилить нашу безопасность на восточном фланге», — доложила Бербок, пишет РИА «Новости». Она заявила, что все происходит полностью в соответствии с Основополагающим актом НАТО-Россия, который, по ее словам, нарушен РФ в одностороннем порядке. Анналена Бербок подчеркнула, что государства НАТО как придерживались акта, так и продолжают ему следовать. В тот день, когда началась спецоперация РФ на Украине, НАТО, посчитав, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, стали разворачивать оборонительные действия на востоке. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию. Она сообщила, что хоть действия НАТО направлены на сдерживания России, страна никогда не угрожала и сейчас этого не делает.