Кардиолог назвал фактор, повышающий риск инсульта и инфаркта

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По словам Ярослава Ашихмина, продолжительный стресс отрицательно влияет на работу сердца и мозга Фото:

Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту.

Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин.

Ранее в беседе с URA.RU невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Невролог Елена Анисимова назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет. Психолог Иван Карнаух рассказал о способах защититься от патологического стресса.

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Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту. Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин. Ранее в беседе с URA.RU невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Невролог Елена Анисимова назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет. Психолог Иван Карнаух рассказал о способах защититься от патологического стресса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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