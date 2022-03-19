Кардиолог назвал фактор, повышающий риск инсульта и инфаркта

19 марта 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

По словам Ярослава Ашихмина, продолжительный стресс отрицательно влияет на работу сердца и мозга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту. Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин. Ранее в беседе с URA.RU невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Невролог Елена Анисимова назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет. Психолог Иван Карнаух рассказал о способах защититься от патологического стресса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту. Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин. Ранее в беседе с URA.RU невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Невролог Елена Анисимова назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет. Психолог Иван Карнаух рассказал о способах защититься от патологического стресса.