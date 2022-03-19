Кардиолог назвал фактор, повышающий риск инсульта и инфаркта

Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
«Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту.
Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин.
Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Об этом заявил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление», — рассказал Ярослав Ашихмин радио Sputnik. По его словам, повышенное давление «подтачивает» органы изнутри и может приводить к инфаркту и инсульту. Врач отметил, что если инсульта и инфаркта удалось избежать, то это не значит, что организм избежит последствий продолжительного стресса. «Давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — резюмировал Ашихмин. Ранее в беседе с URA.RU невролог Александр Евдокимов назвал необычную причину инсульта. Невролог Елена Анисимова назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет. Психолог Иван Карнаух рассказал о способах защититься от патологического стресса.