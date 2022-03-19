Медведев высказался о «тотальной блокаде» России. «Народы США и Европы — не старые маразматики»

19 марта 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Жители западных стран скоро предъявят своим властям счет за «антироссийские санкции», которые привели к высоким ценам на топливо. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, оппоненты России не раз возвращались к Москве с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. «Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию. Но народы этих стран — не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену „антироссийских санкций“, которые оплачены из кошельков граждан западных стран», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ отметил, что Госдепартамент США постепенно начинает «сползать» со своих позиций, поскольку санкции как инструмент оказались не пригодны для постоянного использования. Медведев заявил, что Россия давно перестала бояться ограничений. Он напомнил, что санкции в отношении РФ и СССР вводились больше десятка раз, но после оппоненты вновь приходили к Москве с просьбой вернуться за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России: в том числе, по социальной и гуманитарной сферам. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны».