В Екатеринбурге в прокат выйдет легендарная комедия Рязанова

Фильм «Служебный роман» покажут в честь 45-летия выхода картины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В кинотеатре Екатеринбурга с 24 марта в повторный прокат выйдут комедия «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова и документальный фильм «Как создавался шедевр». Сеанс показа устроят в честь 45-летия картины в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ Алатырь. Об этом URA.RU сообщили представители кинотеатра.

«Мы сейчас будем запускать более старые отечественные фильмы, в том числе и „Служебный роман“. Также рассматриваем варианты, какие другие фильмы могут дать нам в прокат кинопрокатчики», — сообщил представитель «Синема Парк».

На официальном сайте также указано, что шедевры советского кинематографа не раз возвращались на большие экраны кинотеатров. Показы проводятся в рамках совместного проекта дистрибьюторской компании «Арткино прокат» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и Сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Ранее зрители могли повторно посмотреть комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Кин-дза-дза!», «Иван Васильевич меняет профессию», триллер «Цареубийца» и оскароносную мелодраму «Москва слезам не верит».

Ранее российский кинопрокатчик «Централ партнершип» заявил, что в кинотеатрах России вновь покажут кассовые картины, в числе которых «Брат» и «Брат-2». В екатеринбургском кинотеатре в ТРЦ «Алатырь» подтвердили данную информацию: первый показ состоится вечером 23 марта. Также источник сообщил, что в «Синема Парке» решили провести собрание, в ходе которого должны решить, как строить работу в условиях санкций.

Утром 24 февраля России начала проводить спецоперацию на Украине. Она направлена на избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». В ответ на это западные страны и компании ввели санкции против РФ. Так, кинокомпания Warner Bros отменила премьеру «Бэтмена» в России. Позже о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах сообщили Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures.

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