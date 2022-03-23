Силовики отпустили екатеринбургского «короля похоронного бизнеса»

Охранник Глухова, по предварительным данным, остается под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминального авторитета Анатолий Глухова, которого связывают с похоронным бизнесом в Екатеринбурге и ОПС «Уралмаш», отпустили на свободу. По неофициальным данным, задержанный вместе с ним охранник остается под стражей.

Отчасти это подтверждается тем, что ни в один из районных судов материалы на Глухова не поступали, пишет портал E1.ru. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU заявили, что пока не располагают информацией по теме.

Оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали Глухова накануне — предположительно, в жилом комплексе «Палникс». Источники сообщали, что в отношении Глухова возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью: якобы Глухов и его телохранитель избили незнакомого человека, который занял парковочное место авторитета, и проломили ему голову. Пострадавшего госпитализировали.

URA.RU подробно рассказывало о схеме бизнеса Глухова. По словам его знакомых, Глухов заработал миллионы, назначая клиентам индивидуальные цены на услуги.