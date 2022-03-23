23 марта 2022

Силовики отпустили екатеринбургского «короля похоронного бизнеса»

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Охранник Глухова, по предварительным данным, остается под стражей Фото:

Криминального авторитета Анатолий Глухова, которого связывают с похоронным бизнесом в Екатеринбурге и ОПС «Уралмаш», отпустили на свободу. По неофициальным данным, задержанный вместе с ним охранник остается под стражей.

Отчасти это подтверждается тем, что ни в один из районных судов материалы на Глухова не поступали, пишет портал E1.ru. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU заявили, что пока не располагают информацией по теме.

Новость по теме
Раскрыта схема работы «короля похоронного бизнеса» Екатеринбурга. Инфографика

Оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали Глухова накануне — предположительно, в жилом комплексе «Палникс». Источники сообщали, что в отношении Глухова возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью: якобы Глухов и его телохранитель избили незнакомого человека, который занял парковочное место авторитета, и проломили ему голову. Пострадавшего госпитализировали.

URA.RU подробно рассказывало о схеме бизнеса Глухова. По словам его знакомых, Глухов заработал миллионы, назначая клиентам индивидуальные цены на услуги.

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Криминального авторитета Анатолий Глухова, которого связывают с похоронным бизнесом в Екатеринбурге и ОПС «Уралмаш», отпустили на свободу. По неофициальным данным, задержанный вместе с ним охранник остается под стражей. Отчасти это подтверждается тем, что ни в один из районных судов материалы на Глухова не поступали, пишет портал E1.ru. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU заявили, что пока не располагают информацией по теме. Оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали Глухова накануне — предположительно, в жилом комплексе «Палникс». Источники сообщали, что в отношении Глухова возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью: якобы Глухов и его телохранитель избили незнакомого человека, который занял парковочное место авторитета, и проломили ему голову. Пострадавшего госпитализировали. URA.RU подробно рассказывало о схеме бизнеса Глухова. По словам его знакомых, Глухов заработал миллионы, назначая клиентам индивидуальные цены на услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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