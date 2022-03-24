Чиновникам запретили мыть машины на базе мэрии Екатеринбурга. «Экономят воду»

25 марта 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Служебные Toyota Camry в автопарке мэрии обслуживают без проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники мэрии Екатеринбурга лишились возможности мыть свои автомобили на территории администрации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал городской чиновник, получивший отказ. Новость по теме Власти Екатеринбурга начали экономить на бумаге. Документ «Раньше на территории внутреннего двора мэрии можно было мыть не только служебные машины, но и — иногда — личные. На днях хотел помыть — не разрешили. Объяснили, что экономят воду. На служебные авто это ограничение не распространяется», — поделился источник. В пресс-службе «серого дома» от комментариев по теме воздержались. Ранее URA.RU сообщало и о других бытовых мелочах, на которых начали экономить муниципальные служащие. В частности, собеседники агентства рассказывали о бумаге (она серьезно подорожала по всей стране) и электроэнергии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники мэрии Екатеринбурга лишились возможности мыть свои автомобили на территории администрации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал городской чиновник, получивший отказ. «Раньше на территории внутреннего двора мэрии можно было мыть не только служебные машины, но и — иногда — личные. На днях хотел помыть — не разрешили. Объяснили, что экономят воду. На служебные авто это ограничение не распространяется», — поделился источник. В пресс-службе «серого дома» от комментариев по теме воздержались. Ранее URA.RU сообщало и о других бытовых мелочах, на которых начали экономить муниципальные служащие. В частности, собеседники агентства рассказывали о бумаге (она серьезно подорожала по всей стране) и электроэнергии.