Запреты для фур на челябинских трассах отменили на время санкций

Традиционной весенней остановки движения большегрузов по челябинским дорогам в 2022 году не произойдет Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил действие приказа «Об ограничении движения транспортных средств» в период весенней просушки автомобильных дорог». Это сделано в целях поддержки бизнеса в условиях санкций, пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Для поддержки промышленников, поставщиков и производителей материалов в условиях санкций снимаются весенние ограничения для движения транспорта по региональным дорогам Челябинской области. Эта антикризисная мера позволит также ограничить удорожание строительных материалов в регионе. В текущей ситуации любые грузы без препятствий и задержек должны быть доставлены до места назначения», — подчеркнул Текслер.

Также губернатор поручил областному миндортрансу при необходимости организовать дополнительные ремонтно-восстановительные работы на дорогах, если это скажется на их состоянии. Ограничения на проезд фур и другого тяжеловесного транспорта вводились в Челябинской области ежегодно. В 2022 году запрет должен был начать действовать с 11 апреля и продлиться до полного просыхания земляного полотна.

Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом санкций в отношении РФ, начавшей 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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