Магнитогорец предлагает 14 кассет с фильмами для взрослых (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, меняет коллекцию из 14-ти фильмов для взрослых на упаковку семечек. Объявление об обмене появилось в социальных сетях.

«Куда можно сдать видео кассеты VHS? 93 кассеты с фильмами, мультфильмами, клипами, ужасами, комедиями, познавательно-документальными фильмами про животных, юмористическими передачами. Плюс, так сказать, фильмы для взрослых в количестве 14 штук. Выберу и напишу тому, кому это все нужно, ну или отдам за пакет семечек», — написал анонимный пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи посоветовали анониму сохранить кассеты на случай, если в России пропадет интернет. В таких условиях, считают пользователи, он сможет зарабатывать на прокате фильмов.

Коллекция фильмов Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»