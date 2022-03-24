24 марта 2022

Магнитогорец меняет фильмы для взрослых на пачку семечек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, книга для бегунов, вхс кассеты, vhs, бюст татищева
Магнитогорец предлагает 14 кассет с фильмами для взрослых (фото из архива) Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, меняет коллекцию из 14-ти фильмов для взрослых на упаковку семечек. Объявление об обмене появилось в социальных сетях.

«Куда можно сдать видео кассеты VHS? 93 кассеты с фильмами, мультфильмами, клипами, ужасами, комедиями, познавательно-документальными фильмами про животных, юмористическими передачами. Плюс, так сказать, фильмы для взрослых в количестве 14 штук. Выберу и напишу тому, кому это все нужно, ну или отдам за пакет семечек», — написал анонимный пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи посоветовали анониму сохранить кассеты на случай, если в России пропадет интернет. В таких условиях, считают пользователи, он сможет зарабатывать на прокате фильмов.

Коллекция фильмов
Фото:

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Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, меняет коллекцию из 14-ти фильмов для взрослых на упаковку семечек. Объявление об обмене появилось в социальных сетях. «Куда можно сдать видео кассеты VHS? 93 кассеты с фильмами, мультфильмами, клипами, ужасами, комедиями, познавательно-документальными фильмами про животных, юмористическими передачами. Плюс, так сказать, фильмы для взрослых в количестве 14 штук. Выберу и напишу тому, кому это все нужно, ну или отдам за пакет семечек», — написал анонимный пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». В комментариях другие пользователи посоветовали анониму сохранить кассеты на случай, если в России пропадет интернет. В таких условиях, считают пользователи, он сможет зарабатывать на прокате фильмов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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