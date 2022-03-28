Япония не может ввести санкции против ЦБ РФ из-за «дыры» в законе

Япония заморозила, но не может конфисковать замороженные валютные резервы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония не может конфисковать хранящиеся у нее валютные резервы России из-за отсутствия соответствующей нормы в законодательстве. Об этом заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

«Нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», — приводит РИА «Новости» слова Сюнъити Судзуки. Так он ответил на предложение депутатов конфисковать деньги ЦБ РФ, если Россия решит национализировать активы японских компаний.

Сейчас средства Банка России, хранящиеся у Японии заморожены. Речь идет о 33 миллиардах долларов, что составляет около 6% от всех золотовалютных резервов РФ.

Ряд иностранных государств ввели санкции в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Санкционное давление на Россию идет с начала 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, что цель этих мер — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях.