Курганские предприятия получили помощь на сумму, превышающую семь миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Менее чем за месяц кредитные организации оказали финансовую помощь предприятиям из Курганской области на сумму, превышающую семь миллиардов рублей. Речь идет о льготах, которые начали действовать в начале марта из-за санкций Запада, сообщают в региональном департаменте экономического развития.

«За неполный месяц четырьмя банками („Сбербанк России“, „Россельхозбанк“, Банк „ФК Открытие“, Банк ВТБ) финансовая помощь была предоставлена по 137 заявкам, поступившим от предприятий Курганской области на общую сумму 7 075,3 млн рублей. В том числе, по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств одобрено 53 заявки на общую сумму 804,4 млн рублей», — говорится в сообщении на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

Кредитные каникулы предоставлены 70 курганским предприятиям на общую сумму 124,5 млн рублей. В программе льготного кредитования могут участвовать банки, получившие аккредитацию в АО «Корпорация МСП». В Курганской области, помимо уже названных четырех организаций, это «Газпромбанк», Банк «УралСиб», «Совкомбанк» и «Альфа-Банк». Чтобы получить льготу, бизнес должен работать в отрасли, включенной в специальный перечень, утвержденный правительством РФ 10 марта. В него, в частности, входят обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, IT-сфера, медицина и другие (всего более 70 кодов ОКВЭД).

Кредитные каникулы для бизнеса правительство РФ объявило 10 марта на фоне введенных Западом санкций. Малый и средний бизнес может получить кредит на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке, взять отсрочку или уменьшить размер платежей по своим обязательствам перед банками в течение льготного периода — до полугода.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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