Во время снежного шторма 29 марта на трассе в Челябинской области погибли три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, смертельная авария произошла из-за погодных условий.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ „Патриот“ под управлением 25-летнего мужчины. Затем женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Citroen c-crosser, совершила наезд на отечественный внедорожник», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что двое мужчин, находящихся на пассажирских креслах в Chevrolet и УАЗ, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Водители автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее сотрудники ГИБДД просили водителей воздержаться от дальних поездок в условиях снежного бурана. По данным областного ЦГМС, снежный шторм задержится в регионе на несколько дней.
Последствия лобового столкновения автомобилей
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области
В ДТП погибли три человека
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области
Во время снежного шторма 29 марта на трассе в Челябинской области погибли три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, смертельная авария произошла из-за погодных условий. «По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ „Патриот“ под управлением 25-летнего мужчины. Затем женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Citroen c-crosser, совершила наезд на отечественный внедорожник», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что двое мужчин, находящихся на пассажирских креслах в Chevrolet и УАЗ, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Водители автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ранее сотрудники ГИБДД просили водителей воздержаться от дальних поездок в условиях снежного бурана. По данным областного ЦГМС, снежный шторм задержится в регионе на несколько дней.