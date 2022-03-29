Авария произошла из-за погодных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время снежного шторма 29 марта на трассе в Челябинской области погибли три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, смертельная авария произошла из-за погодных условий.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ „Патриот“ под управлением 25-летнего мужчины. Затем женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Citroen c-crosser, совершила наезд на отечественный внедорожник», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что двое мужчин, находящихся на пассажирских креслах в Chevrolet и УАЗ, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Водители автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее сотрудники ГИБДД просили водителей воздержаться от дальних поездок в условиях снежного бурана. По данным областного ЦГМС, снежный шторм задержится в регионе на несколько дней.

Последствия лобового столкновения автомобилей Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

В ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области