29 марта 2022

Во время снежной бури на челябинской трассе погибли три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
Авария произошла из-за погодных условий Фото:

Во время снежного шторма 29 марта на трассе в Челябинской области погибли три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, смертельная авария произошла из-за погодных условий.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ „Патриот“ под управлением 25-летнего мужчины. Затем женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Citroen c-crosser, совершила наезд на отечественный внедорожник», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что двое мужчин, находящихся на пассажирских креслах в Chevrolet и УАЗ, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Водители автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее сотрудники ГИБДД просили водителей воздержаться от дальних поездок в условиях снежного бурана. По данным областного ЦГМС, снежный шторм задержится в регионе на несколько дней.

Последствия лобового столкновения автомобилей
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В ДТП погибли три человека
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Во время снежного шторма 29 марта на трассе в Челябинской области погибли три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, смертельная авария произошла из-за погодных условий. «По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva в условиях низовой метели не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ „Патриот“ под управлением 25-летнего мужчины. Затем женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Citroen c-crosser, совершила наезд на отечественный внедорожник», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что двое мужчин, находящихся на пассажирских креслах в Chevrolet и УАЗ, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Водители автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ранее сотрудники ГИБДД просили водителей воздержаться от дальних поездок в условиях снежного бурана. По данным областного ЦГМС, снежный шторм задержится в регионе на несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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