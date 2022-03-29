С бывшего врача требуют три миллиона за смерть пермяка

Врач допустил дефект техники интубации трахеи пациента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Верещагинская центральная районная больница (Пермский край) пыталась взыскать с бывшего реаниматолога, который у них работал, материальный ущерб в три миллиона рублей. Такую сумму само медучреждение выплатило родственникам погибшего от действий врача. Об этом сообщили в пресс-службе Верещагинского районного суда.

«Летом 2019 года врач анестезиолог-реаниматолог допустил дефект техники интубации трахеи пациента. Суд признал врача виновным по статье „причинение смерти по неосторожности“. Этим же приговором с больницы был взыскан моральный вред в пользу родственников — три миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Больница перечислила деньги на счет родственников погибшего пациента. Но руководство медучреждения посчитало, что теперь эту сумму нужно взыскать с врача. Суд при вынесении решения применил положения ТК РФ, согласно которым можно снизить размер ущерба, если работник совершил преступление не умышленно. В итоге, оценив материальное положение бывшего врача, суд постановил взыскать с него вместо трех миллионов рублей — 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка отсудила 400 тысяч рублей за смерть отца в больнице. Она доказала, что медицинская помощь пациенту была оказана некачественно.