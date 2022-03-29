Сравнили цены на разные виды кофе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Редакция URA.RU продолжает следить за ценами в магазинах. На этот раз корреспонденты решили выяснить, в каких сетевых магазинах Перми выгоднее купить кофе. О серьезном повышении цен на этот продукт в редакцию часто жалуются читатели.

«Мы взяли несколько популярных позиций кофе из разных ценовых категорий и в разных субстанциях. Посмотрим, где эти конкретные продукты продаются дешевле», — рассказал корреспондент URA.RU.

Кофе Tchibo Gold selection растворимый 95 г.

«Семья» — 282,90 р.

«Пятерочка» — 289,99 р.

«Перекресток» — 319,00 р.

Кофе Jacobs Monarch натуральный растворимый сублимированный 95 г.:

«Пятерочка» — 399,99 р.

«Семья» — 419,50 р.

«Перекресток» — 439,00 р.

«Магнит» — 460,00 р.

Кофе Carte Noire растворимый 95 г.:

«Пятерочка» — 739,99 р.

«Перекресток» — 839,00 р.

«Семья» — 839,50 р.

Кофе Жокей По-восточному молотый 250 г.:

«Магнит» — 200,00 р. — по акции (Без акции — 370,00 р.)

«Пятерочка» — 299,99 р.

«Семья» — 314,50 р.

Кофе Egoiste Noir в зернах 250 г.:

«Пятерочка» — 479,99 р.

«Магнит» — 530,00 р.

«Семья» — 524,50 р.

Кофе Nescafe Dolce Gusto Latte Macchiato 16 капсул 195 г.:

«Магнит» — 400,00 р. — по акции (Без акции — 650,00 р.)

«Семья» — 499,90 р. — по акции (Без акции — 699,90 р.)

«Перекресток» — 599,00 р.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких сетях Перми выгоднее приобрести продукты. Проанализировали несколько групп товаров.

Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне экономических санкций западных стран. Это реакция Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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