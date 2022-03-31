Минобороны: солдат РФ лишил националистов 35 западных боеприпасов

01 апреля 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир понтонной роты Руслан Ахмедов в ходе спецоперации на Украине обнаружил диверсионную группу националистов, минирующих пути к одному из населенных пунктов. Военнослужащий доложил об этом руководству и вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. Своими руками Ахмедов обезвредил 35 мин западного производства. О героизме солдата рассказали в Минобороны РФ. «Ахмедов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов <…> Доложив командованию, [он] вместе с подчиненными приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства. Благодаря решительным действиям капитана, было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. Еще одним героем стал подполковник Анатолий Лукин, сорвавший наступление украинских боевиков. Дивизиону под командованием подполковника Анатолия Лукина удалось поразить два миномета, одну реактивную систему залпового огня, углубленные огневые позиции противника и более 20 националистов. Отличился в ходе спецоперации и сержант Юнус Умархаджиев, обнаруживший движение вражеской колонны с техникой и организовавший ночную засаду. Несмотря на ожесточенное сопротивление окруженных украинских радикалов, было уничтожено шесть машин и 11 человек из числа ВСУ. Часть националистов сдались в плен и сообщили о готовящихся засадах. Батарея, под руководством старшего лейтенанта Сергея Моргунова, командира зенитной ракетной батареи выполняла задачи по воздушному прикрытию командного пункта российских подразделений от авиации противника. Несмотря на плотный артиллерийский обстрел противника, расчетом Сергея было уничтожено два вертолета, один корректировщик огня и один постановщик помех. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Командир понтонной роты Руслан Ахмедов в ходе спецоперации на Украине обнаружил диверсионную группу националистов, минирующих пути к одному из населенных пунктов. Военнослужащий доложил об этом руководству и вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. Своими руками Ахмедов обезвредил 35 мин западного производства. О героизме солдата рассказали в Минобороны РФ. «Ахмедов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов <…> Доложив командованию, [он] вместе с подчиненными приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства. Благодаря решительным действиям капитана, было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. Еще одним героем стал подполковник Анатолий Лукин, сорвавший наступление украинских боевиков. Дивизиону под командованием подполковника Анатолия Лукина удалось поразить два миномета, одну реактивную систему залпового огня, углубленные огневые позиции противника и более 20 националистов. Отличился в ходе спецоперации и сержант Юнус Умархаджиев, обнаруживший движение вражеской колонны с техникой и организовавший ночную засаду. Несмотря на ожесточенное сопротивление окруженных украинских радикалов, было уничтожено шесть машин и 11 человек из числа ВСУ. Часть националистов сдались в плен и сообщили о готовящихся засадах. Батарея, под руководством старшего лейтенанта Сергея Моргунова, командира зенитной ракетной батареи выполняла задачи по воздушному прикрытию командного пункта российских подразделений от авиации противника. Несмотря на плотный артиллерийский обстрел противника, расчетом Сергея было уничтожено два вертолета, один корректировщик огня и один постановщик помех. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.