«Л’Етуаль» в Екатеринбурге готовится менять ценники

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Открытие Veer Mall. Екатеринбург, лэтуаль, летуаль, veer mall, веер молл
На некоторые позиции снизилась цена Фото:
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Персонал в екатеринбургских магазинах «Л’Етуаль» готовится менять цены из-за новых реестров. Об этом URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов.

«Только что пришел документ-реестр цен. Снизились цены на некоторые позиции», — рассказали работники парфюмерной сети. Причины снижения стоимости не уточнили, как и ассортимент, на который снизили стоимость.

Персонал также рассказал, что на парфюмерию иностранных брендов цена увеличилась не более, чем на 30% из-за их привязки к курсам валют. «На выборочные позиции из ассортимента парфюмерной и туалетной воды также снизилась стоимость», — сообщают сотрудники «Летуаль».

Ранее стало известно, что стоимость евро и доллара вернулась на досанкционный уровень. К полудню 1 апреля доллар достиг отметки ниже 81 рубля, хотя 10 марта, обновив рекорд, его стоимость составляла более 121 рубля. Считается, что эта динамика связана с отказом от оплаты российского газа долларом и евро.

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Персонал в екатеринбургских магазинах «Л’Етуаль» готовится менять цены из-за новых реестров. Об этом URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов. «Только что пришел документ-реестр цен. Снизились цены на некоторые позиции», — рассказали работники парфюмерной сети. Причины снижения стоимости не уточнили, как и ассортимент, на который снизили стоимость. Персонал также рассказал, что на парфюмерию иностранных брендов цена увеличилась не более, чем на 30% из-за их привязки к курсам валют. «На выборочные позиции из ассортимента парфюмерной и туалетной воды также снизилась стоимость», — сообщают сотрудники «Летуаль». Ранее стало известно, что стоимость евро и доллара вернулась на досанкционный уровень. К полудню 1 апреля доллар достиг отметки ниже 81 рубля, хотя 10 марта, обновив рекорд, его стоимость составляла более 121 рубля. Считается, что эта динамика связана с отказом от оплаты российского газа долларом и евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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