05 апреля 2022

В Челябинске назвали сферы, где не хватает сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский посетил микрорайон
Наиболее востребованы сотрудники в строительной сфере Фото:

В Челябинской области не хватает сотрудников в сферах строительства и недвижимости, установки и обслуживания оборудования, безопасности. Отмечается нехватка рабочего персонала. Об этом сообщает сервис по поиску работы «hh.ru».

В сравнении с мартом 2021 года, по данным сервиса, больше всего выросло количество вакансий в сферах «строительство, недвижимость» (+146%), «инсталляция и сервис» (+111%), «безопасность» (+74%) и «рабочий персонал» (+66%). Рост спроса, зафиксирован в 17 профессиональных сферах.

Снижение предложений о работе зафиксировано в 10 сферах: «страхование» (-82%), «автобизнес» (-58%) и «медицина, фармацевтика» (-46%). Также отрицательная динамика в таких сферах, как «консультирование» (-39%), «банки» (-38%), «наука, образование» (-24%), «управление персоналом» (-23%), «туризм, гостиницы, рестораны» (-19%) и «юристы» (-9%).

В целом, количество открытых вакансий в марте этого года на 14% больше, чем в марте прошлого года. За первый месяц весны в Челябинской области было открыто более 18 тысяч вакансий.

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В Челябинской области не хватает сотрудников в сферах строительства и недвижимости, установки и обслуживания оборудования, безопасности. Отмечается нехватка рабочего персонала. Об этом сообщает сервис по поиску работы «hh.ru». В сравнении с мартом 2021 года, по данным сервиса, больше всего выросло количество вакансий в сферах «строительство, недвижимость» (+146%), «инсталляция и сервис» (+111%), «безопасность» (+74%) и «рабочий персонал» (+66%). Рост спроса, зафиксирован в 17 профессиональных сферах. Снижение предложений о работе зафиксировано в 10 сферах: «страхование» (-82%), «автобизнес» (-58%) и «медицина, фармацевтика» (-46%). Также отрицательная динамика в таких сферах, как «консультирование» (-39%), «банки» (-38%), «наука, образование» (-24%), «управление персоналом» (-23%), «туризм, гостиницы, рестораны» (-19%) и «юристы» (-9%). В целом, количество открытых вакансий в марте этого года на 14% больше, чем в марте прошлого года. За первый месяц весны в Челябинской области было открыто более 18 тысяч вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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