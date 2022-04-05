05 апреля 2022

Депутаты Сургута утвердили выплату семье погибшего на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, поминки, прощание, искуственные цветы
Житель ХМАО Михаил Волков погиб во время спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семье погибшего во время спецоперации на Украине сургутянина Михаила Волкова выплатят 200 тыс. рублей из бюджета города. Такое решение 6 апреля приняли депутаты думы Сургута.

«Сегодня депутаты на внеочередном заседании думы города проголосовали за решение о выделении 200 тыс. рублей семье военнослужащего Михаила Волкова. Он погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины», — приводит решение думы ТАСС. Также сообщается, что Волкова посмертно наградили Орденом Мужества.

Ранее URA.RU писало, что Волков 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды ВС России. В 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. В Сургуте у погибшего остались родители и сестра.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.

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Семье погибшего во время спецоперации на Украине сургутянина Михаила Волкова выплатят 200 тыс. рублей из бюджета города. Такое решение 6 апреля приняли депутаты думы Сургута. «Сегодня депутаты на внеочередном заседании думы города проголосовали за решение о выделении 200 тыс. рублей семье военнослужащего Михаила Волкова. Он погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины», — приводит решение думы ТАСС. Также сообщается, что Волкова посмертно наградили Орденом Мужества. Ранее URA.RU писало, что Волков 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды ВС России. В 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. В Сургуте у погибшего остались родители и сестра. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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