Депутаты Сургута утвердили выплату семье погибшего на Украине

Житель ХМАО Михаил Волков погиб во время спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семье погибшего во время спецоперации на Украине сургутянина Михаила Волкова выплатят 200 тыс. рублей из бюджета города. Такое решение 6 апреля приняли депутаты думы Сургута.

«Сегодня депутаты на внеочередном заседании думы города проголосовали за решение о выделении 200 тыс. рублей семье военнослужащего Михаила Волкова. Он погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины», — приводит решение думы ТАСС. Также сообщается, что Волкова посмертно наградили Орденом Мужества.

Ранее URA.RU писало, что Волков 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды ВС России. В 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова. В Сургуте у погибшего остались родители и сестра.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.