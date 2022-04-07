«Пятерочка» и «Перекресток» сняли ограничения на покупку товаров

«Пятерочка» и «Перекресток» отменили ограничения на покупку продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Некоторые торговые сети, входящих в российский ретейлер X5 Group, отказались от ограничений по продаже определенных товаров в одни руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе X5 Group. Отмечается, что основные товары бакалейной группы в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» продаются без ограничений.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В марте мы были вынуждены ввести ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью его дальнейшей перепродажи», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Отмечается, что по состоянию на 5 апреля спрос на гречку в торговых сетях компании был втрое ниже пикового значения начала марта. «На сахар — меньше в 4 раза, на соль — меньше в 3,5 раза, на подсолнечное масло — меньше в 3,4 раза пикового мартовского значения», — подытожили там.

Ранее сообщалось, что Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Позже ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Подобная ситуация произошла также с сетью «Азбука вкуса» и «Верный».

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