Обустройство бизнес-зала находится в планах у менеджеров СвЖД. Дата начала работ неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В восточном крыле здания пригородных касс на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге планируют обустроить бизнес-зал с широкоформатными ТВ, шведским столом и детской игровой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог (СвЖД).

«В восточном крыле здания, где в настоящее время расположены пригородные кассы, в будущем планируется разместить бизнес-зал нового формата», — сообщают в пресс-службе СвЖД. Посетителям такого зала будут доступны пространство для работы и отдыха, питание по системе «шведский стол», детский игровой уголок, широкоформатные ТВ и сувенирная продукция, рассказали железнодорожники. Уточняется, что это лишь перспектива развития, дата начала разработки проекта неизвестна.

Ранее сообщалось, что от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала построят подземный переход. Глава города Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства подземного перехода, сообщили в пресс-службе горадминистрации.