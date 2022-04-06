06 апреля 2022

На свердловском ЖД вокзале появится бизнес-зал со шведским столом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, железнодорожный вокзал, автостоянка, жд вокзал екатеринбург, парковка перед жд
Обустройство бизнес-зала находится в планах у менеджеров СвЖД. Дата начала работ неизвестна Фото:

В восточном крыле здания пригородных касс на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге планируют обустроить бизнес-зал с широкоформатными ТВ, шведским столом и детской игровой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог (СвЖД).

«В восточном крыле здания, где в настоящее время расположены пригородные кассы, в будущем планируется разместить бизнес-зал нового формата», — сообщают в пресс-службе СвЖД. Посетителям такого зала будут доступны пространство для работы и отдыха, питание по системе «шведский стол», детский игровой уголок, широкоформатные ТВ и сувенирная продукция, рассказали железнодорожники. Уточняется, что это лишь перспектива развития, дата начала разработки проекта неизвестна.

Ранее сообщалось, что от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала построят подземный переход. Глава города Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства подземного перехода, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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В восточном крыле здания пригородных касс на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге планируют обустроить бизнес-зал с широкоформатными ТВ, шведским столом и детской игровой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловских железных дорог (СвЖД). «В восточном крыле здания, где в настоящее время расположены пригородные кассы, в будущем планируется разместить бизнес-зал нового формата», — сообщают в пресс-службе СвЖД. Посетителям такого зала будут доступны пространство для работы и отдыха, питание по системе «шведский стол», детский игровой уголок, широкоформатные ТВ и сувенирная продукция, рассказали железнодорожники. Уточняется, что это лишь перспектива развития, дата начала разработки проекта неизвестна. Ранее сообщалось, что от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала построят подземный переход. Глава города Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства подземного перехода, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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