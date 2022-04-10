10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

Суд оштрафовал тагильчанина, вскрывшего вены при полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Житель Нижнего Тагила порезал себе руки во время составления протокола полицейскими (фото из архива) Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) порезал себе руки при составлении протокола по нахождению в общественном месте в нетрезвом виде. Сотрудники полиции нарушителя спасли, доставили в дежурную часть, а суд назначил ему штраф в соответствии с законом.

«В момент составления документов мужчина предпринял попытку устроить шоу, чтобы избежать содержания под стражей. Словно профессиональный вор, он достал изо рта лезвие и два раза нанес себе удары в область запястья», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уточняется, что документы составлялись для привлечения нарушителя по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Валерий Горелых также добавил, что сотрудники тагильской полиции вызвали неотложную помощь, нарушителю обработали и перевязали бинтом поврежденные места и доставили его в дежурную часть. Суд постановил назначить нарушителю порядка штраф.

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) порезал себе руки при составлении протокола по нахождению в общественном месте в нетрезвом виде. Сотрудники полиции нарушителя спасли, доставили в дежурную часть, а суд назначил ему штраф в соответствии с законом. «В момент составления документов мужчина предпринял попытку устроить шоу, чтобы избежать содержания под стражей. Словно профессиональный вор, он достал изо рта лезвие и два раза нанес себе удары в область запястья», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Уточняется, что документы составлялись для привлечения нарушителя по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Валерий Горелых также добавил, что сотрудники тагильской полиции вызвали неотложную помощь, нарушителю обработали и перевязали бинтом поврежденные места и доставили его в дежурную часть. Суд постановил назначить нарушителю порядка штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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