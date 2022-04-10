Суд оштрафовал тагильчанина, вскрывшего вены при полицейских

Житель Нижнего Тагила порезал себе руки во время составления протокола полицейскими (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) порезал себе руки при составлении протокола по нахождению в общественном месте в нетрезвом виде. Сотрудники полиции нарушителя спасли, доставили в дежурную часть, а суд назначил ему штраф в соответствии с законом.

«В момент составления документов мужчина предпринял попытку устроить шоу, чтобы избежать содержания под стражей. Словно профессиональный вор, он достал изо рта лезвие и два раза нанес себе удары в область запястья», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уточняется, что документы составлялись для привлечения нарушителя по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Валерий Горелых также добавил, что сотрудники тагильской полиции вызвали неотложную помощь, нарушителю обработали и перевязали бинтом поврежденные места и доставили его в дежурную часть. Суд постановил назначить нарушителю порядка штраф.