На «Уралвагодзаводе» скончался рабочий

Мужчина умер во время своей рабочей смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался рабочий. Наладчик кузнечно-прессового оборудования был обнаружен без сознания, а вскоре скоропостижно скончался. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Оперативно вызванный экипаж скорой помощи провел необходимые реанимационные действия, но спасти сотрудника не удалось. На предприятии создана комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. Администрация „Уралвагонзавода“, профсоюзный комитет и коллеги приносят соболезнования родным и близким покойного. Его семье будет оказана помощь», — цитирует пресс-службу УВЗ агентство «Между строк».

Источники агентства пояснили, что мужчине было 58 лет, а на УВЗ он работал с 2000 года. По неподтвержденной информации, смерть могла наступить в результате перенесенной болезни. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УВЗ. На момент публикации ответа не поступило. В СК России по Свердловской области URA.RU сообщили, что не комментируют произошедшее.

Ранее сотруднику «Уралвагонзавода» пробило голову ломом. Его коллеги из-за инцидента были лишены премии. Также на территории УВЗ покончил с собой рабочий. Перед смертью он убил свою девушку.