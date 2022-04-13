Захарова: Украина готовит новые провокации

13 апреля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Захарова уточнила, что провокации собираются устроить в Сумской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит провокации в населенных пунктах Сумской области. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Сейчас Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — предупредила Захарова в ходе брифинга, трансляцию ведет «Россия 24». Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что Киев под руководством Великобритании готовит провокации в Сумской области, чтобы обвинить Россию в якобы жестоком обращении с населением Украины, напоминает RT. В военном ведомстве говорили и том, что заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются провокацией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина готовит провокации в населенных пунктах Сумской области. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Сейчас Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — предупредила Захарова в ходе брифинга, трансляцию ведет «Россия 24». Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что Киев под руководством Великобритании готовит провокации в Сумской области, чтобы обвинить Россию в якобы жестоком обращении с населением Украины, напоминает RT. В военном ведомстве говорили и том, что заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются провокацией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.