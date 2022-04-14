14 апреля 2022

Свердловский бизнесмен: банки Китая блокируют платежи из России

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Банки Китая возвращают платежи из России, опасаясь санкций США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Банки Китая начали отказывать в проведении платежей из России. Об этом URA.RU рассказал владелец группы Brozex, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский.

«Есть проблема с расчетами с Китаем. У нас два поставщика приготовили товар, а мы не можем заплатить уже в течение месяца. Два раза нам платежи вернули и сейчас мы ищем путь, как заплатить в Китай», — сказал бизнесмен.

По его словам, валюта значения не имеет. Большинство контрагентов из КНР предпочитают доллары, но даже в юанях платежи не проходят. «Экспортные и импортные компании, которые работают с Китаем, как правило, зарегистрированы в Гонконге и они просят оплату в долларах. Мы ведем диалог о том, чтобы перейти в юани, но у нас проблема не в этом. Просто китайские банки как видят платеж из России, пытаются от него избавиться. Возвращают его обратно. Они боятся американских санкций», — пояснил бизнесмен.

Ранее страны Запада усилили санкционное давление в отношении России, которое началось еще в 2000-х, в знак протеста против спецоперации войск РФ на Украине, начатую по указу президента РФ Владимира Путина для демилитаризации и денацификации соседней страны. Санкции коснулись как страны в целом, так и отдельных политиков, бизнесменов, предприятий.

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Банки Китая начали отказывать в проведении платежей из России. Об этом URA.RU рассказал владелец группы Brozex, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский. «Есть проблема с расчетами с Китаем. У нас два поставщика приготовили товар, а мы не можем заплатить уже в течение месяца. Два раза нам платежи вернули и сейчас мы ищем путь, как заплатить в Китай», — сказал бизнесмен. По его словам, валюта значения не имеет. Большинство контрагентов из КНР предпочитают доллары, но даже в юанях платежи не проходят. «Экспортные и импортные компании, которые работают с Китаем, как правило, зарегистрированы в Гонконге и они просят оплату в долларах. Мы ведем диалог о том, чтобы перейти в юани, но у нас проблема не в этом. Просто китайские банки как видят платеж из России, пытаются от него избавиться. Возвращают его обратно. Они боятся американских санкций», — пояснил бизнесмен. Ранее страны Запада усилили санкционное давление в отношении России, которое началось еще в 2000-х, в знак протеста против спецоперации войск РФ на Украине, начатую по указу президента РФ Владимира Путина для демилитаризации и денацификации соседней страны. Санкции коснулись как страны в целом, так и отдельных политиков, бизнесменов, предприятий.
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