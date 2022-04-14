«Единая Россия» озвучила меры поддержки аграрной индустрии

15 апреля 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Партия ЕР нашла способ поддержать отечественную аграрную индустрию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» (ЕР) нацелена на развитие селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций недружественных иностранных государств. Этой проблеме было посвящено совещание партии вместе с представителями Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Россельхознадзора, Российской Академии наук, а также руководителями семеноводческих и овощеводческих предприятий, представителями регионов. «В первую очередь стоит задача сократить бюрократические барьеры и количество платных услуг в области селекции и семеноводства», — цитирует официальный сайт «Единой России» координатора направления народной программы партии «Развитие села», заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежду Школкину. Кроме того, по ее словам, необходимо оперативно принять подпрограмму по семеноводству овощных культур и обеспечить ее финансирование. Для решения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач нужно предоставлять семеноводческим предприятиям земли на льготных условиях и внедрить в отрасль механизм государственно-частного партнерства. Это решение было поддержано участниками рабочей встречи, включая Минсельхоз России. Как утверждает директор Ассоциации Теплицы России Наталья Рогова, в настоящее время отрасль семеноводства состоит из нескольких компаний, а 85% семян в России — импортируемые. Надежда Школкина заверила, что на сегодняшний день в России есть все условия для развития отечественной селекции. Ранее партия ЕР разработала план по импортозамещению в нефтегазовом секторе в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое», направленного на борьбу с западными санкциями. Так, например, на сегодняшний день в Нефтеюганске открыт Югорский машиностроительный завод. На этом предприятии выпускаются криогенные емкости, необходимые для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» (ЕР) нацелена на развитие селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций недружественных иностранных государств. Этой проблеме было посвящено совещание партии вместе с представителями Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Россельхознадзора, Российской Академии наук, а также руководителями семеноводческих и овощеводческих предприятий, представителями регионов. «В первую очередь стоит задача сократить бюрократические барьеры и количество платных услуг в области селекции и семеноводства», — цитирует официальный сайт «Единой России» координатора направления народной программы партии «Развитие села», заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежду Школкину. Кроме того, по ее словам, необходимо оперативно принять подпрограмму по семеноводству овощных культур и обеспечить ее финансирование. Для решения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач нужно предоставлять семеноводческим предприятиям земли на льготных условиях и внедрить в отрасль механизм государственно-частного партнерства. Это решение было поддержано участниками рабочей встречи, включая Минсельхоз России. Как утверждает директор Ассоциации Теплицы России Наталья Рогова, в настоящее время отрасль семеноводства состоит из нескольких компаний, а 85% семян в России — импортируемые. Надежда Школкина заверила, что на сегодняшний день в России есть все условия для развития отечественной селекции. Ранее партия ЕР разработала план по импортозамещению в нефтегазовом секторе в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое», направленного на борьбу с западными санкциями. Так, например, на сегодняшний день в Нефтеюганске открыт Югорский машиностроительный завод. На этом предприятии выпускаются криогенные емкости, необходимые для хранения и транспортировки сжиженного природного газа.