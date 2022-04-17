Прибывшие полицейские сумели обезвредить дебошира (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) неадекватный мужчина бегал голым по крышам автомобилей во дворе дома, держа в руках железную трубу. Когда на место инцидента прибыла полиция, разъяренные жильцы дома предложили сотрудникам стрелять мужчине по ногам.

«Инцидент с мужчиной произошел в минувшие выходные. Это произошел около женской консультации», — сообщили URA.RU в полиции Копейска, воздержавшись от подробных комментариев.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила раздетого мужчину на крыше одного из припаркованных автомобилей. Стоя голым на крыше, он размахивал железным прутом, не давая сотрудникам правопорядка приблизиться. Возмущенные копейчане снимали все происходящее на видео, которое затем выложили в группе «Копейск (В)Теме».

«Это машина нашей родственницы, я снимаю. Стреляйте ему по ногам, да и все! Машина то дорогая, девчонка на ней ездит», — кричали жители дома.

В какой-то момент неадекватный копейчанин спрыгнул с автомобиля, оставив там вмятины. Сразу несколько полицейских погнались за мужчиной. Во время погони он заскочил на крышу другого автомобиля, потом вновь спрыгнул на землю и был задержан полицейскими. Известно, что задержанного мужчину отправили в больницу.