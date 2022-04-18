Умер режиссер Леонид Хейфец

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Леониду Хейфецу было 87 лет Фото:

Режиссер, народный артист РФ Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе.

«Леонида Ефимовича не стало», — рассказал ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он уточнил, что на прошлой неделе Хейфец выписался из больницы.

Он преподавал в Российском институте театрального искусства. Среди его учеников — Павел Деревянко, Александр Петров и Александр Паль. С 1998 года Хейфец работал режиссером Московского академического театра имени В.В. Маяковского.

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Режиссер, народный артист РФ Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе. «Леонида Ефимовича не стало», — рассказал ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он уточнил, что на прошлой неделе Хейфец выписался из больницы. Он преподавал в Российском институте театрального искусства. Среди его учеников — Павел Деревянко, Александр Петров и Александр Паль. С 1998 года Хейфец работал режиссером Московского академического театра имени В.В. Маяковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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