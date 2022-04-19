Японские двигатели использовались для производства коммунальной техники, работающей в Екатеринбурге Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за антироссийских санкций Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК, Екатеринбург) остался без японских двигателей, использовавшихся при производстве коммунальной техники для города. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале по итогам встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Назаровым.

«Например, наш завод имени Калинина для выпускаемых им коммунальных машин двигатели ранее закупал в Японии. Теперь это стало невозможно. И вот нашлась замена в Белоруссии. А наш дизель-моторный завод начнет поставки двигателей для „БелАЗов“ — раньше там использовали американскую технику», — написал градоначальник.

О том, что санкции могут сказаться на уборке города, URA.RU писало еще 3 апреля. Источники агентства сообщали, что из-за угрозы нехватки запчастей для машин Орлов запретил продавать списанную технику.

Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза, США и Японии обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия. Путин заявлял, что западные ограничения имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.