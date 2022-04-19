Умер легендарный ректор УПИ

20 апреля 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Станислав Набойченко в марте отмечал 80-летие Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скончался бывший ректор УГТУ-УПИ, экс-председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза. Прославленному ученому было 80 лет. «Стало известно, что ушел из жизни экс-ректор УГТУ-УПИ, профессор УрФУ Станислав Набойченко», — сообщили в университете. Причина смерти не уточняется. Известно лишь, что в марте Набойченко должен был посетить несколько мероприятий в УрФУ, но не смог по состоянию здоровья. Набойченко возглавлял УПИ больше 20 лет — с 1986 по 2007 год, затем занял пост президента вуза. До руководства университетом он работал в свердловском институте «Унипромедь» при Министерстве цветной металлургии СССР, а затем преподавал в УПИ. С 2000 года Набойченко был членом корреспондентом РАН и одновременно занимал должность вице-президента Российского союза ректоров. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Скончался бывший ректор УГТУ-УПИ, экс-председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза. Прославленному ученому было 80 лет. «Стало известно, что ушел из жизни экс-ректор УГТУ-УПИ, профессор УрФУ Станислав Набойченко», — сообщили в университете. Причина смерти не уточняется. Известно лишь, что в марте Набойченко должен был посетить несколько мероприятий в УрФУ, но не смог по состоянию здоровья. Набойченко возглавлял УПИ больше 20 лет — с 1986 по 2007 год, затем занял пост президента вуза. До руководства университетом он работал в свердловском институте «Унипромедь» при Министерстве цветной металлургии СССР, а затем преподавал в УПИ. С 2000 года Набойченко был членом корреспондентом РАН и одновременно занимал должность вице-президента Российского союза ректоров.