HeadHunter: как встать на учет безработным россиянам

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Получить статус безработного могут работники по гражданско-правовым договорам и самозанятые Фото:
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Статус безработного россиянин, потерявший доход, может получить как посетив центр занятности лично, так и посредством электронных технологий — на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Если есть подтвержденная учетная запись на „Госуслугах“ — процедура получения статуса безработного совсем простая. Раньше требовалось приносить справку о среднем заработке, сейчас центр занятости получает данные путем межведомственного взаимодействия», — сообщает компания.

Таким образом, нужно:

  • Подать заявление на «Госуслугах» или портале «Работа в России»;
  • Создать резюме на портале «Работа в России». Центр занятости будет предлагать вакансии — нужно откликнуться как минимум на две;
  • Если работу не удалось найти за 10 дней, нужно прийти на личный прием в центр занятости для назначения пособия от государства;

Получить статус безработного не могут индивидуальные предприниматели даже без отсутствия дохода, работники по гражданско-правовым договорам, самозанятые предприниматели. А также — студенты очного отделения.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Кроме того, в 2022 году ведущие вузы России помогут освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысячам россиян. По данным Росстата, в 2021 году количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%).

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Статус безработного россиянин, потерявший доход, может получить как посетив центр занятности лично, так и посредством электронных технологий — на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «Если есть подтвержденная учетная запись на „Госуслугах“ — процедура получения статуса безработного совсем простая. Раньше требовалось приносить справку о среднем заработке, сейчас центр занятости получает данные путем межведомственного взаимодействия», — сообщает компания. Таким образом, нужно: Получить статус безработного не могут индивидуальные предприниматели даже без отсутствия дохода, работники по гражданско-правовым договорам, самозанятые предприниматели. А также — студенты очного отделения. Ранее российский президент Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Кроме того, в 2022 году ведущие вузы России помогут освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысячам россиян. По данным Росстата, в 2021 году количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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