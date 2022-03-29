«Известия»: власти переучат россиян, чтобы спасти их от нищеты

Почти 350 тысяч человек получат новую специальность для трудоустройства или открытия бизнеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В 2022 году ведущие вузы России помогут освоить новую профессию или повысить квалификацию более 345 тысячам россиян. Как рассказали в Министерстве труда РФ, новые бесплатные программы обучения станут доступными для нескольких категорий граждан.

«Перед началом обучения граждане заключают трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается в том случае, если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин. Напомним, обучение в рамках нацпроекта „Демография“ бесплатное», — сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что программы будут доступны для граждан до 35 лет, испытывающих проблемы с поиском работы, молодых мам в декрете и граждан старше 50 лет. «В ближайшее время также будет открыта возможность для записи всем безработным и гражданам, находящимся под риском увольнения», — отмечают в министерстве.

Для того, чтобы подать заявку на переобучение, нужно воспользоваться порталом «Работа России». Программы обучения рассчитаны на 72, 144 и 265 часов, 70% обучения по которым отводится на освоение практических знаний.

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Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без спецоперации России на Украине. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны.

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